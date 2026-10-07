इंडिया गठबंधन के मोर्चे में महिला सांसदों से बदसलूकी, 1.5 लाख पुलिसकर्मी थे तैनात- संजय राउत का बड़ा आरोप

India Election Commission Protest: चुनाव आयोग के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली में विपक्षी सांसदों के मार्च को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सियासत गरमा गई है। इस कार्रवाई पर शिवसेना (UBT) के राज्य सभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद गुट), सपा और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसद चुनाव आयोग के मुख्यालय पहुंचकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करना चाहते थे। पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने धरना दिया। बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है।