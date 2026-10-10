‘एक कॉकरोच सरकार को…’, नाना पाटेकर के डायलॉग से संजय राउत ने मोदी सरकार को घेरा, बोले- बस 6 महीने और है

राज्य सभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, "जो लोग खुद को 56 इंच की छाती वाले कहते हैं, वे आज देश के इन युवाओं से क्यों डर गए हैं?" साथ ही उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि देश में सत्ता के इस्तेमाल को लेकर जनता में असंतोष बढ़ रहा है। यह सरकार अब टिकने वाली नहीं है और अगले छह महीनों के भीतर गिर जाएगी।