‘गोली का जवाब गोली से देंगे…’: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की कड़ी चेतावनी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी फायरिंग की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपियों की पहचान करने के साथ उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। नागपुर में आज पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि हमलावरों के पीछे मौजूद उनके 'आकाओं' का भी पता लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार की मदद से उन्हें तलाशकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी गैंग या व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच होगी।