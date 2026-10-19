‘गोली का जवाब गोली से देंगे…’: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की कड़ी चेतावनी

टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमले के बाद एकनाथ शिंदे की कड़ी चेतावनी (Photo: IANS)
Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हमले के आरोपियों और उनके पीछे मौजूद लोगों को तलाशकर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है वहीं,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चेतावनी दी है कि मुंबई में गैंगवार और अपराधियों की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभिनेता से मुलाकात के बाद शिंदे ने कहा, “गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा।”
रविवार (18 अक्टूबर) की शाम मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की थी। इस घटना में अभिनेता बाल-बाल बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक ऑटो रिक्शा चालक घायल हो गया। घटना के बाद टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार देर रात मुंबई के बांद्रा स्थित टाइगर श्रॉफ के घर पहुंचे। उन्होंने अभिनेता से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और परिवार को ढांढस बंधाया। शिंदे ने उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा भी दिया।
मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिंदे ने कहा कि यह गंभीर और निंदनीय घटना है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में पांच राउंड फायर किए गए, लेकिन राहत की बात रही कि अभिनेता सुरक्षित बच गए। लेकिन टाइगर श्रॉफ के हाथ पर बारूद और कांच के टुकड़ों से चोटें आई हैं। अभिनेता और उनकी मां घटना के बाद काफी घबराए हुए हैं।
एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 1990 के दशक के दौरान सक्रिय आपराधिक गिरोहों का जिक्र करते हुए कहा कि अब ऐसे नेटवर्क को फिर से जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। शिंदे ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को मिल रही धमकियों को गंभीरता से लिया जाएगा और राज्य सरकार उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, "90 के दशक में ऐसे गैंगवार होते थे, जिन्हें मुंबई पुलिस ने 1995 में ही खत्म कर दिया था। इस तरह के आतंक को हम जड़ से खत्म करेंगे।"
टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, “जैसे को तैसा जवाब मिलेगा, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। सरकार इस तरह की गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाएगी। लोगों को डराने-धमकाने और शहर में दहशत फैलाने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी फायरिंग की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपियों की पहचान करने के साथ उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। नागपुर में आज पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि हमलावरों के पीछे मौजूद उनके 'आकाओं' का भी पता लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार की मदद से उन्हें तलाशकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी गैंग या व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच होगी।
मुख्यमंत्री ने टाइगर श्रॉफ को सुरक्षा का भरोसा देते हुए कहा कि अभिनेता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार घटना के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाएगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
इससे पहले फडणवीस ने अभिनेता से फोन पर बात की थी। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि सरकार उनके साथ है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। मामले में तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कथित तौर पर हमले में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिए जाने की खबर है।
फायरिंग की घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया। हालांकि, पुलिस ने अब तक इस पोस्ट की प्रामाणिकता और गैंग की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
पुलिस हमलावरों की पहचान, वारदात में इस्तेमाल वाहन और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य सबूतों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग