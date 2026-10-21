टाइगर श्रॉफ पर हमले की साजिश में यूपी की राधा-बबीता गिरफ्तार, ‘डेड लेटर बॉक्स’ से मुंबई पहुंची पिस्तौल, जांच में बड़ा खुलासा

'डेड लेटर बॉक्स' से हथियारों की सप्लाई, राधा-बबीता के जरिए मुंबई पहुंची पिस्तौल (Photo: X/IANS)
Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर टाइगर श्रॉफ से पहले अमिताभ बच्चन, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े बॉलीवुड सितारों की रेकी कर चुके थे। लेकिन, इन स्टार्स की कड़ी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें निशाना बनाना मुश्किल था। पुलिस को संदेह है कि इसी वजह से आरोपियों ने 36 वर्षीय अभिनेता पर हमले की योजना बनाई। इस मामले में हथियारों की सप्लाई के लिए कथित तौर पर 'डेड लेटर बॉक्स' (Dead Letter Box) तरीके का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है।
मुंबई क्राइम ब्रांच इस साजिश में शामिल कई लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। हथियार अमृतसर से मुंबई तक कैसे पहुंचाए गए, उत्तर प्रदेश की राधा-बबीता को हथियारों की सप्लाई में कैसे शामिल किया गया और इस नेटवर्क के पीछे कौन था, इन सवालों के जवाब तलाशा जा रहा है।
मामले में तीन प्रमुख आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया। बुधवार तड़के उन्हें मुंबई लाया गया। आरोपियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी रेहान उर्फ सुक्का, बिहार के बेगूसराय के मूल निवासी और फिलहाल मुंबई में रह रहे ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन तथा हरियाणा निवासी फूल सिंह के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद आरोपी सूरत पहुंचे और वहां से जयपुर जाने वाली ट्रेन में सवार हुए। उनकी कथित योजना बस से दिल्ली जाने और फिर नेपाल भागने की थी। हालांकि, पुलिस ने उन्हें कोटा रेलवे स्टेशन पर ही पकड़ लिया।
इस बीच, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में दो महिलाओं समेत चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान कुणाल (21), सुमित (19), राधा (23) और बबीता (23) के रूप में हुई है। इन्हें दिल्ली और हरियाणा से पकड़ा गया।
जांच में हथियारों की आपूर्ति के कथित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, कुणाल ने अनिल पंडित के निर्देश पर अमृतसर से एक पिस्तौल और 20 कारतूस हासिल किए थे। इस दौरान सुमित भी उसके साथ था।
जांचकर्ताओं के मुताबिक, अमृतसर में एक अज्ञात व्यक्ति ने हथियार रखे थे। अनिल पंडित ने कथित तौर पर हथियारों की लोकेशन कुणाल और सुमित को भेजी थी। इसके बाद दोनों ने वहां जाकर हथियार अपने कब्जे में लिए।
पुलिस का दावा है कि हथियारों को मुंबई पहुंचाने के लिए राधा और बबीता की मदद ली गई। आरोप है कि 15 अक्टूबर को कुणाल दोनों महिलाओं को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले गया और पिस्तौल राधा के बैग में रखी गई। इसके बाद दोनों ट्रेन से मुंबई पहुंचीं।
पूरे सफर के दौरान कुणाल कथित तौर पर एक एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए अनिल पंडित के संपर्क में था और उसके निर्देशों का पालन कर रहा था।
इस मामले में हथियारों की आपूर्ति के लिए कथित तौर पर 'डेड लेटर बॉक्स' तरीके का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। इस तरीके में किसी वस्तु या सामान को एक तय स्थान पर छोड़ दिया जाता है, जहां से दूसरा व्यक्ति उसे उठा लेता है। इस तरह दोनों के बीच आमने-सामने मुलाकात किए बिना सामान का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
पुलिस की जांच के अनुसार, अमृतसर में हथियार रखे जाने और बाद में उनकी लोकेशन आरोपियों तक पहुंचाए जाने का घटनाक्रम इसी तरह की व्यवस्था की ओर इशारा करता है। हालांकि, इस मामले में हथियारों की आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया और इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हथियारों को मुंबई तक पहुंचाने के लिए कथित तौर पर 70,000 से 80,000 रुपये दिए गए थे। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इसमें से 10,000 से 12,000 रुपये राधा और बबीता को दिए गए होंगे। पुलिस इस रकम के लेन-देन, आरोपियों के बीच संपर्क और कथित साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
यह घटना 18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी। पुलिस के अनुसार, कम से कम दो हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाईं और फिर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। हमले में अभिनेता सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके कार चालक और घटनास्थल के पास मौजूद एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक, कार पर करीब पांच से छह गोलियां चलाई गई थीं। वारदात में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बाद में अंधेरी इलाके में लावारिस हालत में मिली।
पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के पीछे के मकसद का पता लगाया जा रहा है। मुंबई पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां गोलीबारी, हथियारों की सप्लाई, आरोपियों के आपसी संपर्क और कथित साजिश के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है।
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