टाइगर श्रॉफ पर हमले की साजिश में यूपी की राधा-बबीता गिरफ्तार, ‘डेड लेटर बॉक्स’ से मुंबई पहुंची पिस्तौल, जांच में बड़ा खुलासा

Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर टाइगर श्रॉफ से पहले अमिताभ बच्चन, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े बॉलीवुड सितारों की रेकी कर चुके थे। लेकिन, इन स्टार्स की कड़ी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें निशाना बनाना मुश्किल था। पुलिस को संदेह है कि इसी वजह से आरोपियों ने 36 वर्षीय अभिनेता पर हमले की योजना बनाई। इस मामले में हथियारों की सप्लाई के लिए कथित तौर पर 'डेड लेटर बॉक्स' (Dead Letter Box) तरीके का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है।