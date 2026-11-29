दरअसल, इससे पहले विजय वडेट्टीवार ने शरद पवार पर तीखा हमला बोला था। उनसे पूछा गया था कि क्या शरद पवार की पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को धोखा दिया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि शरद पवार ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन प्रगतिशील विचारों के साथ बिताया है, लेकिन अब उन्होंने जातिवादी और धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों के साथ हाथ मिला लिया है। वडेट्टीवार ने इसी दौरान कहा था कि "शरद पवार का इतिहास पीठ में छुरा घोंपने का है।" उन्होंने एनसीपी (शरद पवार) पर सत्ता की राजनीति करने का भी आरोप लगाया था।