शरद पवार को लेकर फिर बोले कांग्रेस नेता वडेट्टीवार, फोटो सोर्स- ANI
Sharad Pawar: शरद पवार पर 'पीठ में छुरा घोंपने' वाला बयान देकर विवादों में आए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अब अपने ही बयान पर सफाई देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के प्रमुख शरद पवार प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का विरोध करते हैं, तो वह सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगेंगे। वडेट्टीवार ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो वह शरद पवार के चरणों में सिर रखकर भी माफी मांगने को तैयार हैं।
29 नवंबर को मीडिया से बातचीत के दौरान वडेट्टीवार से उनके पुराने बयान को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार परिसीमन विधेयक का विरोध करते हैं तो वह सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगेंगे। वडेट्टीवार ने कहा कि अगर शरद पवार परिसीमन विधेयक का विरोध करते हैं, तो मैं सार्वजनिक रूप से शरद पवार से माफी मांगूंगा। मैं उनके चरणों में सिर रखकर भी माफी मांगूंगा।
दरअसल, इससे पहले विजय वडेट्टीवार ने शरद पवार पर तीखा हमला बोला था। उनसे पूछा गया था कि क्या शरद पवार की पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को धोखा दिया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि शरद पवार ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन प्रगतिशील विचारों के साथ बिताया है, लेकिन अब उन्होंने जातिवादी और धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों के साथ हाथ मिला लिया है। वडेट्टीवार ने इसी दौरान कहा था कि "शरद पवार का इतिहास पीठ में छुरा घोंपने का है।" उन्होंने एनसीपी (शरद पवार) पर सत्ता की राजनीति करने का भी आरोप लगाया था।
वडेट्टीवार ने अपने पुराने बयान में यह भी कहा था कि कांग्रेस ने 85 साल की उम्र में शरद पवार का समर्थन किया और उन्हें राज्यसभा भेजा, क्योंकि शाहू-फुले-अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पवार का साथ जरूरी था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि अब शरद पवार ने इन विचारों को खत्म करने का काम किया है।
अब परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर वडेट्टीवार ने शरद पवार से माफी मांगने की बात कहकर अपने पुराने हमले को नए राजनीतिक सवाल से जोड़ दिया है। उनके बयान से साफ है कि परिसीमन के मुद्दे पर शरद पवार का रुख उनके लिए महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी की शर्त रखी है।
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