आतंकियों के बीच पैसों का विवाद बना NIA के लिए सुराग, चार शहरों में ब्लास्ट की योजना हुई फेल

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियों (NIA) ने गुरुवार को खुलासा किया कि लगभग 8 आतंकवादी भारत के 4 प्रमुख शहरों में सिलसिलेवार धमाके करने की बड़ी साजिश रच रहे थे। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है कि आतंकवादी दो-दो के समूहों में बंटकर अलग-अलग शहरों में जाने वाले थे, और प्रत्येक ग्रुप के पास कई आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) होने की योजना थी। सूत्रों के अनुसार, "लगभग आठ संदिग्धों ने चार स्थानों पर सिलसिलेवार धमाका करने की योजना बनाई थी। वे दो-दो के समूहों में चार शहरों में जाने वाले थे। प्रत्येक समूह के पास कई आईईडी होने वाले थे।"