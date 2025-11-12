दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद असम में भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 5 गिरफ्तार

मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान मत्तिउर रहमान (दर्रांग), हसन अली मोंडल (गोलपारा), अब्दुल लतीफ (चिरांग), वजहुल कमाल (कामरूप) और नूर अमीन अहमद (बोंगाईगांव) के रूप में हुई है। ये सभी राज्य के विभिन्न जिलों से पकड़े गए हैं। सरमा ने कहा, "दिल्ली विस्फोट के संबंध में असम पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को ऑनलाइन आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री फैलाने के लिए गिरफ्तार किया है। असम पुलिस सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके नफरत फैलाने या आतंक की महिमा मंडन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तेजी और दृढ़ता से कार्रवाई करना जारी रखेगी।