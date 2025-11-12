Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद असम में भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 5 गिरफ्तार

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम विस्फोट में 13 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए। घटना के बाद असम पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Devika Chatraj

Nov 12, 2025

सोशल मीडिया वायरल पोस्ट पर 5 गिरफ्तार (ANI)

Red Fort Car Blast: राष्ट्रीय राजधानी के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप में असम पुलिस ने कम से कम पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार (आज) को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर इसकी जानकारी साझा की। इस घटना ने पूरे देश में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है, जहां विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक घायल हैं।

असम में सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान मत्तिउर रहमान (दर्रांग), हसन अली मोंडल (गोलपारा), अब्दुल लतीफ (चिरांग), वजहुल कमाल (कामरूप) और नूर अमीन अहमद (बोंगाईगांव) के रूप में हुई है। ये सभी राज्य के विभिन्न जिलों से पकड़े गए हैं। सरमा ने कहा, "दिल्ली विस्फोट के संबंध में असम पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को ऑनलाइन आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री फैलाने के लिए गिरफ्तार किया है। असम पुलिस सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके नफरत फैलाने या आतंक की महिमा मंडन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तेजी और दृढ़ता से कार्रवाई करना जारी रखेगी।

दिल्ली विस्फोट का विवरण

10 नवंबर की शाम करीब 6:52 बजे लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ। प्रारंभिक जांच में यह अमोनियम नाइट्रेट से लदी कार बम के रूप में सामने आया है, जो संभवतः सुसाइड अटैक था। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास की 10-12 गाड़ियां जल गईं, इमारतों के शीशे टूट गए और धमाके की आवाज सौ मीटर दूर तक सुनाई दी।

दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने जांच अपने हाथ में ले ली है। संदिग्ध के रूप में पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) के डॉक्टर उमर मोहम्मद का नाम सामने आया है, जो जयश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक रैडिकल ग्रुप का सदस्य बताया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से 350 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार बरामद किए हैं।

पीएम मोदी का अस्पताल दौरा

भूटान की दो दिवसीय यात्रा समाप्त कर बुधवार दोपहर दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनकी स्थिति जानी और शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दीं। डॉक्टरों ने उन्हें मरीजों के इलाज की जानकारी दी। एक्स पर पोस्ट में पीएम ने लिखा, "एलएनजेपी अस्पताल गए और दिल्ली में विस्फोट के दौरान घायल हुए लोगों से मिला। सभी की शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साजिश के पीछे के लोग न्याय के कटघरे में लाए जाएंगे।"

दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद असम में भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 5 गिरफ्तार

Photo; PIB X Handle

Delhi Blast: AI फेक वीडियो से Pak Propaganda तक मिसइनफॉर्मेशन का खतरनाक खेल

Supreme Court

SIR पर याचिकाकर्ताओं से पूछा, ‘इतनी आशंका क्यों?’, चुनाव आयोग से मांगा SC ने जवाब

Delhi Blast: NEET टॉपर था उमर, श्रीनगर से फरीदाबाद कब आया? लाल किले के पास धमाके से 3 दिन पहले जो हुआ…

delhi blast

दिल्ली धमाके में श्रावस्ती के दिनेश की मौत, 10 दिन पहले ही गया था काम करने के लिए

Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में अलर्ट, DGP ने जारी किए निर्देश

Mumbai Police Security after Delhi blast

Delhi Blast: मुंबई, पुणे और नागपुर में हाई अलर्ट, RSS मुख्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी

Blast in Delhi

Delhi Blast: कार से दो फीट की दूरी पर था शख्स, बाल-बाल बची जान, सुनाई आंखों देखी

दिल्ली में कार में हुआ विस्फोट

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया बड़ा अपडेट, कार की हुई पहचान

Delhi Blast: दिल्ली में कार में हुआ विस्फोट

Delhi Blast: अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से की बात, केजरीवाल ने साजिश की जताई आशंका

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

12 Nov 2025 05:04 pm

Hindi News / National News / दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद असम में भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 5 गिरफ्तार

