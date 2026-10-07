Bomb Threat In Gujarat: झूठी निकली अहमदाबाद में 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अधिकारी का आया बयान

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो- ANI)
अहमदाबाद में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब शहर के करीब 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। एक साथ कई स्कूलों को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं।
स्कूल परिसरों की गहन तलाशी ली गई और सुरक्षा जांच के बाद अधिकारियों ने साफ किया कि कहीं भी कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। शुरुआती जांच में सभी धमकियां फर्जी यानी होक्स पाई गई हैं।
धमकी की खबर फैलते ही स्कूल प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ गई। मामला गंभीर होने के कारण सुरक्षा टीमों ने किसी भी तरह का जोखिम लेने के बजाय स्कूलों में जांच शुरू कर दी।
अधिकारियों के मुताबिक, अहमदाबाद के अलग-अलग इलाकों में स्थित करीब 10 स्कूलों को बम धमाके की धमकी मिली थी। एक साथ इतने स्कूलों को निशाना बनाए जाने की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया।
सुरक्षा एजेंसियों ने संबंधित स्कूल परिसरों की जांच शुरू की। स्कूलों के कमरों, परिसर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की तलाशी ली गई। जिस दौरान बम या अन्य विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।
धमकी के बाद स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई और जांच पूरी होने तक हर संभावित खतरे को ध्यान में रखा गया। जांच के बाद इन धमकियों को फर्जी बताया गया। हालांकि, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि धमकी किसने भेजी और इसके पीछे क्या मकसद था।
देश के अलग-अलग हिस्सों में पिछले कुछ समय से स्कूलों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को बम की धमकी मिलने के मामले सामने आते रहे हैं। कई मामलों में जांच के बाद धमकियां फर्जी साबित हुई हैं। इसके बावजूद ऐसी सूचनाओं को सुरक्षा एजेंसियां हल्के में नहीं लेतीं, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है।
अहमदाबाद के इस मामले में भी अधिकारियों ने इसी वजह से तुरंत कार्रवाई की। स्कूलों की तलाशी के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई, ताकि किसी तरह का खतरा न रह जाए।
फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन धमकियों का स्रोत क्या था। अधिकारियों की प्राथमिकता धमकी भेजने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान करना है।
जांच के दौरान धमकी के तरीके और उसके पीछे की मंशा का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है।अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध सूचना को तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं।
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