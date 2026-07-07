आधी रात समंदर में हुआ धमाका, ओमान के पास जल उठा टैंकर, फिर किसने खेला मिसाइल गेम?

Oman Sea Attack: पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने को लेकर एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही हैं, तो दूसरी तरफ समुद्र के बीचों-बीच जहाजों पर हमले बंद नहीं हो रहे हैं। मंगलवार की सुबह-सुबह ओमान के पास लिमाह में समुद्र में एक बहुत बड़े तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया गया। यह हमला इतना जोरदार था कि मिसाइल लगते ही टैंकर में भीषण आग लग गई और लपटें उठने लगी। UKMTO ने इस हमले की जानकारी दी है, जिसके बाद से पूरी दुनिया के व्यापारिक जहाजों में डर का माहौल है।