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आधी रात समंदर में हुआ धमाका, ओमान के पास जल उठा टैंकर, फिर किसने खेला मिसाइल गेम?

America Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच ओमान के पास समुद्र में एक तेल टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ है। धमाके के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। पढ़ें पूरी खबर...
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भारत

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Pratiksha Gupta

Jul 07, 2026

Oil Tanker Attack, Oman Sea Attack

ओमान के पास फिर टैंकर पर मिसाइल अटैक

Oman Sea Attack: पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने को लेकर एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही हैं, तो दूसरी तरफ समुद्र के बीचों-बीच जहाजों पर हमले बंद नहीं हो रहे हैं। मंगलवार की सुबह-सुबह ओमान के पास लिमाह में समुद्र में एक बहुत बड़े तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया गया। यह हमला इतना जोरदार था कि मिसाइल लगते ही टैंकर में भीषण आग लग गई और लपटें उठने लगी। UKMTO ने इस हमले की जानकारी दी है, जिसके बाद से पूरी दुनिया के व्यापारिक जहाजों में डर का माहौल है।

UKMTO ने बताया, दक्षिण की तरफ यात्रा करते हुए टैंकर ने पोर्ट साइड किसी प्रोजेक्टाइल के टकराने की सूचना दी, जिसके कारण उसमें आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना के बावजूद किसी के हताहत होने या पर्यावरण संबंधी नुकसान की खबर नहीं है।

इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिल सकी है कि हमला किसने किया है। ईरान या अमेरिका की तरफ से इसको लेकर किसी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है। रिपोर्ट की मानें तो यह हमला ऐसे वक्त में हुआ कि जब अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सहमति बनी थी।

शक की सूई ईरान की तरफ

ईरान पर इन हमलों को लेकर शक जताया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ईरान पहले भी इस विशेष नौ वहन मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को धमकियां दे चुका है। यह मार्ग ओमान के तट के पास से होकर गुजरता है। इसे संयुक्त राष्ट्र की एक समुद्री एजेंसी द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन पिछले गुरुवार को ईरान ने चेतावनी दी थी कि जलमार्ग में केवल उसका ही मार्ग सुरक्षित है।

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Updated on:

07 Jul 2026 07:19 am

Published on:

07 Jul 2026 06:48 am

Hindi News / National News / आधी रात समंदर में हुआ धमाका, ओमान के पास जल उठा टैंकर, फिर किसने खेला मिसाइल गेम?

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