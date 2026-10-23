डाटा वर्सेज विवेक: एआइ क्रांति के बीच ‘ओरिजिनल इंसानी सोच’ बन रही महंगी स्किल

Anthropic Executive Communications Writer: जिस दौर में यह डर हावी है कि सेंकडों में पूरा भाषण या कंटेंट लिखने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) लेखकों की नौकरियां निगल जाएगा, उसी दौर में दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल 'क्लॉड' को बनाने वाली अमरीकी कंपनी एंथ्रोपिक अपने सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय के लिए 'एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन राइटर' तलाश रही है। जिसके लिए सालाना 3,45,000 डॉलर (लगभग 3.25 करोड़ रुपए) का भारी-भरकम सैलरी पैकेज तय किया गया है। जो सिलिकॉन वैली के बहुत सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के बराबर है।