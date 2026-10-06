Akashvani Protest: रात भर जारी रहेगा कांग्रेस नेताओं का प्रोटेस्ट, ज्ञानेश कुमार को लेकर केजरीवाल बोले- लोकतंत्र का मजाक बनाया

अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में चुनाव के नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए असली मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीते गए चुनावों के नतीजों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। यह पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से चुनाव जीतकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है।