6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर CBI की रेड, ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ केस में कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा विवाद

CBI: पंजाब CM भगवंत मान के कैंप ऑफिस और OSD राजबीर सिंह घुमन के घर CBI ने तलाशी ली। हाईकोर्ट ने कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच CBI को सौंपी है। पंजाब सरकार ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 06, 2026

Bhagwant Mann news

भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर CBI की रेड(फोटो-ANI)

Bhagwant Mann CBI Raid: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस और उनके OSD राजबीर सिंह घुमन के चंडीगढ़ स्थित आवास पर मंगलवार को CBI ने तलाशी ली। यह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के एक दिन बाद हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया गया था।हाईकोर्ट ने CBI को इस मामले में आपराधिक केस दर्ज कर जांच करने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य पुलिस को जांच में केंद्रीय एजेंसी को पूरा सहयोग देने का भी निर्देश दिया था।

क्या है 'कैश फॉर ट्रांसफर' मामला?

मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पंजाब के DGP को भेजे गए तीन पत्रों से जुड़ा है। ED ने इन पत्रों में पंजाब सरकार में कथित भ्रष्टाचार, सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग, अनुकूल नीतियों और टेंडर से जुड़े मामलों में पैसों के लेन-देन के आरोप लगाए थे। ED की ओर से लगाए गए आरोपों में मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुमन का नाम भी शामिल था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कुछ निजी लोग सरकारी फैसलों को प्रभावित करने के लिए बिचौलियों की भूमिका निभा रहे थे। इन आरोपों में ट्रांसफर-पोस्टिंग के अलावा सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच और दूसरे सरकारी कामों को प्रभावित करने जैसे दावे भी शामिल थे।

हाईकोर्ट ने CBI जांच का क्यों दिया आदेश?

इस मामले में वकील निखिल सराफ ने जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ED की ओर से पंजाब पुलिस को जानकारी दिए जाने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं की गई। मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की पीठ ने CBI को जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने CBI को दो महीने में रिपोर्ट देने को कहा है।

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने CBI जांच के आदेश को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, यह याचिका मंगलवार तड़के करीब 1:42 बजे दाखिल की गई।

भगवंत मान ने CBI कार्रवाई पर उठाए सवाल

CBI की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पंजाब में आगामी चुनावों को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। मान ने कहा कि उनके कैंप ऑफिस पर CBI की रेड के बाद पंजाब में ED और CBI का इस्तेमाल पंजाब सरकार और उन्हें बदनाम करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि पंजाब की जनता से मिल रहे समर्थन को लेकर बीजेपी परेशान है।

सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार को भेजा नोटिस, 27 अक्टूबर को होगी अहम सुनवाई

ये भी पढ़ें
gyanesh kumar

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Oct 2026 07:32 pm

Published on:

06 Oct 2026 07:11 pm

Hindi News / National News / भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर CBI की रेड, ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ केस में कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा विवाद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Akashvani Protest: रात भर जारी रहेगा कांग्रेस नेताओं का प्रोटेस्ट, ज्ञानेश कुमार को लेकर केजरीवाल बोले- लोकतंत्र का मजाक बनाया

Arvind Kejriwal on india bloc protest
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार को भेजा नोटिस, 27 अक्टूबर को होगी अहम सुनवाई

gyanesh kumar
राष्ट्रीय

ECI Protest: विपक्ष के प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग का बड़ा दावा, कहा- ‘किसी पार्टी से बैठक की मांग नहीं मिली’

rahul gandhi
राष्ट्रीय

Maharashtra Politics: चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में बगावत! शरद पवार गुट के उम्मीदवार ने उद्धव ठाकरे की बढ़ाई चिंता

Uddhav Thackeray Sharad Pawar
मुंबई

Controversy in University: सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति ने कुलसचिव की योग्यता पर उठाए सवाल तो कहा- वे खुद कुलपति पद के लायक नहीं

Sand Gahira Guru Vishwavidyalaya Surguja
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.