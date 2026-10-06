भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर CBI की रेड, ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ केस में कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा विवाद

मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पंजाब के DGP को भेजे गए तीन पत्रों से जुड़ा है। ED ने इन पत्रों में पंजाब सरकार में कथित भ्रष्टाचार, सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग, अनुकूल नीतियों और टेंडर से जुड़े मामलों में पैसों के लेन-देन के आरोप लगाए थे। ED की ओर से लगाए गए आरोपों में मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुमन का नाम भी शामिल था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कुछ निजी लोग सरकारी फैसलों को प्रभावित करने के लिए बिचौलियों की भूमिका निभा रहे थे। इन आरोपों में ट्रांसफर-पोस्टिंग के अलावा सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच और दूसरे सरकारी कामों को प्रभावित करने जैसे दावे भी शामिल थे।