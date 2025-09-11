नेपाल में हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, बिहार डिप्टी CM का बड़ा बयान

नेपाल में हाल ही में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ जन-जेड (Gen-Z) आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति आवास, और कई मंत्रियों के घरों में आगजनी और तोड़फोड़ की। इस हिंसा में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, और सैकड़ों लोग घायल हुए है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिससे देश में सियासी संकट और गहरा गया है।