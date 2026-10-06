Bihar Election Results: बिहार नतीजों पर तेजस्वी के बयान से गरमाई सियासत, JDU ने कहा- ‘जनता का फैसला पचा नहीं पा रहे’

Bihar Election Results : तेजस्वी यादव के चुनावी दावों पर JDU का जवाब, राजीव रंजन प्रसाद ने साधा निशाना (फोटो सोर्स: ANI/AI@chatgpt)
Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी थमने के बजाय और तेज होती दिख रही है। तेजस्वी यादव की चुनाव परिणामों को लेकर प्रतिक्रिया पर अब जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि चुनाव में एनडीए को मिला बड़ा जनादेश जनता के भरोसे का संकेत है। उन्होंने तेजस्वी पर हार के बाद भी नतीजों को स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के दावों को खारिज किया।
पटना में बिहार चुनाव परिणाम को लेकर सियासी घमासान जारी है। तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी नेता अभी चुनावी झटके से उबर नहीं पाए हैं। उनके मुताबिक, बिहार की जनता ने लंबे समय तक नीतीश कुमार के कामकाज को देखा है और इसी भरोसे के चलते एनडीए को विधानसभा में बड़ी जीत मिली।
राजीव रंजन प्रसाद ने दावा किया कि एनडीए को 200 से ज्यादा सीटों का जनादेश मिला, जो सरकार के काम और नेतृत्व के प्रति मतदाताओं के समर्थन को दर्शाता है। उन्होंने इस चुनावी परिणाम की तुलना पिछले विधानसभा चुनाव की स्थिति से करते हुए आरजेडी पर भी हमला बोला। उनका कहना था कि पिछली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी रही आरजेडी इस बार घटकर 25 विधायकों तक सिमट गई है।
जेडीयू नेता ने तेजस्वी यादव के चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन और पार्टी की ओर से लगातार यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान की स्थिति नहीं बनी और चुनाव के दौरान कहीं हिंसा नहीं हुई। उनके अनुसार, ऐसे दावों का बिहार की जनता पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है।
यह बयान ऐसे समय आया है जब चुनाव परिणामों के बाद बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हार-जीत के कारणों को लेकर बहस तेज है। एक तरफ एनडीए अपने प्रदर्शन को शासन और नेतृत्व के प्रति जनता की स्वीकृति के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं विपक्ष चुनावी प्रक्रिया और परिणामों को लेकर सवाल उठा रहा है।
बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लंबे समय से केंद्रीय मुद्दा रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद दोनों खेमों के बीच बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है। खासकर आरजेडी के घटे आंकड़े और एनडीए के मजबूत प्रदर्शन ने राज्य की राजनीतिक ताकतों के समीकरण को नए सिरे से चर्चा में ला दिया है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग