Bihar Election Results: बिहार नतीजों पर तेजस्वी के बयान से गरमाई सियासत, JDU ने कहा- ‘जनता का फैसला पचा नहीं पा रहे’

Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी थमने के बजाय और तेज होती दिख रही है। तेजस्वी यादव की चुनाव परिणामों को लेकर प्रतिक्रिया पर अब जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि चुनाव में एनडीए को मिला बड़ा जनादेश जनता के भरोसे का संकेत है। उन्होंने तेजस्वी पर हार के बाद भी नतीजों को स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के दावों को खारिज किया।