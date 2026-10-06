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राहुल गांधी के बयान पर BJP का पलटवार, CR Kesavan बोले- ‘चुनावी हार का ठीकरा संस्थाओं पर फोड़ना बंद करें’

BJP vs Congress: भाजपा ने राहुल गांधी के चुनावी आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीआर केसवन ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए राफेल विवाद से जुड़े पुराने घटनाक्रम का भी उल्लेख किया और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े किए।
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भारत

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Manoj Vashisth

Oct 06, 2026

CR Kesavan Targets Rahul Gandhi

CR Kesavan Targets Rahul Gandhi : राहुल गांधी पर CR Kesavan का निशाना, बोले- संवैधानिक संस्थाओं को विवाद में घसीटना उचित नहीं (फोटो सोर्स: ANI)

Rahul Gandhi Election Statement: राहुल गांधी की चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर हालिया टिप्पणियों ने एक बार फिर भाजपा-कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने नेता प्रतिपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए उनके बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। केसवन ने पुराने विवादों का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक असहमति को संस्थाओं पर आरोपों में बदलना लोकतांत्रिक बहस को प्रभावित करता है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब चुनावी प्रक्रिया को लेकर दोनों दल आमने-सामने हैं।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने राहुल गांधी पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाने का आरोप लगाया। केसवन ने अपने बयान में राहुल गांधी की तुलना 21वीं सदी के जोसेफ गोएबल्स से भी की।

Rahul Gandhi Election Statement: संस्थाओं पर सवाल उठाने का लगाया आरोप

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, केसवन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का राजनीतिक तरीका बार-बार संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने वाला रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से चुनावी नतीजों पर सवाल उठाने के बजाय चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को निशाना बनाया जा रहा है।

राफेल मामले और माफी का किया जिक्र

केसवन ने अपने हमले में राफेल मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक बयान को गलत तरीके से अदालत के फैसले से जोड़ने के मामले में बिना शर्त माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े उस घटनाक्रम में राहुल गांधी ने माना था कि उनके बयान में शीर्ष अदालत के आदेश और राजनीतिक नारे को आपस में जोड़ दिया गया था।

क्रिकेट के उदाहरण से दी नसीहत

भाजपा प्रवक्ता ने चुनावी राजनीति के संदर्भ में भी कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। उन्होंने क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनावों में हार के लिए पिच या प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराने के बजाय अपने राजनीतिक प्रदर्शन पर ध्यान दें। हालांकि, यह टिप्पणी केसवन का राजनीतिक आकलन है, जिसे भाजपा के बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

फॉर्म-6 और एसआईआर पर गरमाई सियासत

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच मतदाता सूची, SIR (Special Intensive Revision) और फॉर्म-6 को लेकर भी तीखी बहस चल रही है। हालिया घटनाक्रम में राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर फॉर्म-6 में कथित तौर पर गैरकानूनी और एकतरफा बदलाव करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को भ्रामक बताया और अपने पक्ष में प्रक्रियागत जानकारी रखी।

इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू यही है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के दावों और संवैधानिक संस्थाओं की ओर से दिए जा रहे स्पष्टीकरणों के बीच मतदाताओं के सामने अलग-अलग दावे आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी आरोप या प्रत्यारोप को अंतिम तथ्य मानने के बजाय संबंधित दस्तावेजों और आधिकारिक स्पष्टीकरणों को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है।

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Updated on:

06 Oct 2026 09:28 am

Published on:

06 Oct 2026 08:53 am

Hindi News / National News / राहुल गांधी के बयान पर BJP का पलटवार, CR Kesavan बोले- ‘चुनावी हार का ठीकरा संस्थाओं पर फोड़ना बंद करें’

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