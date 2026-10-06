राहुल गांधी के बयान पर BJP का पलटवार, CR Kesavan बोले- ‘चुनावी हार का ठीकरा संस्थाओं पर फोड़ना बंद करें’

Rahul Gandhi Election Statement: राहुल गांधी की चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर हालिया टिप्पणियों ने एक बार फिर भाजपा-कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने नेता प्रतिपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए उनके बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। केसवन ने पुराने विवादों का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक असहमति को संस्थाओं पर आरोपों में बदलना लोकतांत्रिक बहस को प्रभावित करता है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब चुनावी प्रक्रिया को लेकर दोनों दल आमने-सामने हैं।