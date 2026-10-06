INDIA Bloc Protest: CEC पर INDIA ब्लॉक का घेराव: पवन खेड़ा बोले- आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं, तो सफाई बीजेपी क्यों देती है?

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की 23 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कुछ फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। बाद में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि महत्वपूर्ण फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए।