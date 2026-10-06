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INDIA Bloc Protest: CEC पर INDIA ब्लॉक का घेराव: पवन खेड़ा बोले- आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं, तो सफाई बीजेपी क्यों देती है?

CEC Gyanesh Kumar: दिल्ली की सियासत में चुनाव आयोग को लेकर टकराव अब सड़क तक पहुंच गया है। पवन खेड़ा के बयान ने इस विवाद में एक और सवाल जोड़ दिया आखिर आरोपों का जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है?
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भारत

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Manoj Vashisth

Oct 06, 2026

INDIA Bloc Protest,

INDIA Bloc Protest:चुनाव आयोग पर INDIA ब्लॉक का विरोध, पवन खेड़ा बोले- आरोपों का जवाब BJP क्यों दे रही? (फोटो सोर्स: ANI)

INDIA Bloc Protests Against CEC Gyanesh Kumar: INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिशों के संदर्भ में कहा कि देश को लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। खेड़ा ने दावा किया कि विपक्ष के जरिए देशभर में लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं।

ब्रिटिश शासन का दिया हवाला

खेड़ा ने अपने बयान में कहा कि भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासन भी ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सका, इसलिए आज जो लोग देश की आवाज रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे भी हमेशा नहीं रहेंगे। हालांकि, ये टिप्पणियां कांग्रेस नेता का राजनीतिक बयान हैं और इन्हें स्वतंत्र तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल

विवाद का दूसरा अहम पहलू चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष के आरोप हैं। खेड़ा ने सवाल उठाया कि कांग्रेस और विपक्ष की ओर से ज्ञानेश कुमार को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनका जवाब भाजपा की ओर से क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने दोनों के बीच संबंध को लेकर भी सवाल खड़ा किया।

एसआईआर (SIR) विवाद और आंतरिक मतभेद

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की 23 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कुछ फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। बाद में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि महत्वपूर्ण फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए।

कांग्रेस ने आयोग के स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना और कई सवाल उठाए। वहीं, भाजपा ने चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को विवाद खत्म करने वाला बताया। इस तरह एक ही घटनाक्रम को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष की व्याख्या अलग-अलग बनी हुई है।

पवन खेड़ा इससे पहले भी CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर तीखी टिप्पणियां कर चुके हैं। हालिया बयानों में कांग्रेस ने चुनावी पारदर्शिता, मतदाता सूची और SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया का बचाव करते हुए निर्णयों को संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।

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Updated on:

06 Oct 2026 12:44 pm

Published on:

06 Oct 2026 12:19 pm

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