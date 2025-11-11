Patrika LogoSwitch to English

सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन का खुलासा

पंजाब पुलिस ने भारत-पाक सीमा पार से चल रहे बड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन में ड्रोन से लाई गई 8 ग्लॉक पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस बरामद की गई।

भटिंडा

image

Devika Chatraj

Nov 11, 2025

हथियार तस्करी से जुड़े दो आरोपी गिरफ्तार (ANI)

पंजाब पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर भारत-पाकिस्तान सीमा पार से चल रहे एक बड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 6 ग्लॉक 9 एमएम पिस्तौल, 4 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में एक आरोपी के खुलासे पर पुलिस ने अतिरिक्त 2 ग्लॉक पिस्तौल भी जब्त कीं, जिससे कुल बरामदगी 8 पिस्तौलों की हो गई।

आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरी और विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में विक्रमजीत ने कबूल किया कि वह एक पाकिस्तानी तस्कर के साथ सीधे संपर्क में था। उसके पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर वह स्थानीय संपर्कों को हथियार सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने उसके खुलासे पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त हथियार बरामद किए।

DGP ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस सफलता की जानकारी साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "एक खुफिया जानकारी के आधार पर, फिरोजपुर पुलिस ने एक सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और दो आरोपियों, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरी और विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की, को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 ग्लॉक 9 मिमी पिस्तौल, 4 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।"

ड्रोन से हो रही थी तस्करी

विक्रमजीत के बयान से एक पुराने मामले का भी पता चला, जिसमें उसी नेटवर्क से AK-47 राइफल की खरीद शामिल थी। पुलिस अब जब्त मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों का तकनीकी विश्लेषण कर रही है ताकि पूरी सप्लाई चेन का पर्दाफाश हो सके। जांच में विदेशी संचालक, पाकिस्तानी हैंडलर और स्थानीय सहयोगियों की भूमिका सामने आ रही है। फिरोजपुर पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क ड्रोन और अन्य माध्यमों से सीमा पार हथियार ला रहा था।

सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन का खुलासा

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

Published on:

11 Nov 2025 09:58 am

Hindi News / National News / सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन का खुलासा

