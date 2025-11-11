सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन का खुलासा

विक्रमजीत के बयान से एक पुराने मामले का भी पता चला, जिसमें उसी नेटवर्क से AK-47 राइफल की खरीद शामिल थी। पुलिस अब जब्त मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों का तकनीकी विश्लेषण कर रही है ताकि पूरी सप्लाई चेन का पर्दाफाश हो सके। जांच में विदेशी संचालक, पाकिस्तानी हैंडलर और स्थानीय सहयोगियों की भूमिका सामने आ रही है। फिरोजपुर पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क ड्रोन और अन्य माध्यमों से सीमा पार हथियार ला रहा था।