9 घंटे की पूछताछ के बाद CBI दफ्तर से निकले दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, हिरासत में लिए गए नेता भी मुक्त

Arvind Kejriwal in Liquor Policy Case: दिल्ली की नई शराब नीति केस में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से आज सीबीआई ने करीब 9 घंटे की पूछताछ की। केजरीवाल का बयान दर्ज कर लिया गया है। थोड़ी देर पहले वो सीबीआई दफ्तर से निकले।

Delhi CM Arvind Kejriwal leaves CBI office after nine hours of questioning in liquor policy case.