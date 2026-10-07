केरल में ED का बड़ा एक्शन, तीन सहकारी समितियों से जुड़े मामलों में 20 ठिकानों पर छापेमारी

ED Raid: केरल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सहकारी समितियों से जुड़े तीन कथित धोखाधड़ी मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। ED की टीम ने बुधवार को राज्य के तीन अलग-अलग जिलों त्रिशूर, एर्नाकुलम और कोझिकोड में एक साथ 20 ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही शुरू की। स्थानीय पुलिस के सहयोग से जारी इस अभियान का मुख्य मकसद तीन प्रमुख सहकारी समितियों में सदस्यों और जमाकर्ताओं के साथ हुई करोड़ों रुपये की जालसाजी का पर्दाफाश करना है।