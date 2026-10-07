दिलीप घोष ने राहुल गांधी को बताया फ्लॉप लीडर, कहा- सारे चुनाव हारते हैं, अब ड्रामा करने से क्या होगा?

नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव में मतदान को लेकर विपक्ष के सवालों पर तंज कसते हुए दिलीप घोष ने कहा, "उपचुनाव इतने शानदार ढंग से संपन्न हुए कि मतदान का आंकड़ा 80% को पार कर गया। उन्हें (विपक्ष को) मतदान ज्यादा हो या कम, दोनों ही स्थितियों में समस्या होती है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे हारेंगे, इसीलिए हार के डर से वे ये सब कह रहे हैं। हर कोई खुश है, मतदाता वोट डालने के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए। आमतौर पर उपचुनाव में इतना भारी मतदान नहीं देखा जाता, जैसा इस बार हुआ है।"