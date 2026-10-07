दिलीप घोष ने राहुल गांधी को बताया फ्लॉप लीडर, कहा- सारे चुनाव हारते हैं, अब ड्रामा करने से क्या होगा?

मंत्री दिलीप घोष। फोटो- आईएएनएस
Dilip Ghosh on Rahul Gandhi: पश्चिम बंगाल के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता दिलीप घोष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। न्यू टाउन में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप घोष ने राहुल गांधी को पूरी तरह से फ्लॉप नेता बताया और कहा कि बार-बार चुनावी हार के बाद किए जा रहे ड्रामे का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने 80 प्रतिशत से ज्यादा मतदान होने पर खुशी भी जताई और कहा कि विपक्ष बेतुके दावे कर रहा है क्योंकि उन्हें अपनी निश्चित हार दिखाई दे रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, RSS प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप घोष ने कहा, "राहुल गांधी अब पूरी तरह से फ्लॉप नेता बन गए हैं। ऐसे ड्रामे से क्या हासिल होता है? वह हर चुनाव हारते रहते हैं। अगर देश की जनता उन्हें वोट नहीं देती, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?"
नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव में मतदान को लेकर विपक्ष के सवालों पर तंज कसते हुए दिलीप घोष ने कहा, "उपचुनाव इतने शानदार ढंग से संपन्न हुए कि मतदान का आंकड़ा 80% को पार कर गया। उन्हें (विपक्ष को) मतदान ज्यादा हो या कम, दोनों ही स्थितियों में समस्या होती है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे हारेंगे, इसीलिए हार के डर से वे ये सब कह रहे हैं। हर कोई खुश है, मतदाता वोट डालने के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए। आमतौर पर उपचुनाव में इतना भारी मतदान नहीं देखा जाता, जैसा इस बार हुआ है।"
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि विपक्ष को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन यह मामला अदालत के विचाराधीन है और अदालत ही अंतिम फैसला सुनाएगी।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि नियमों के मुताबिक, जिसे भी सुरक्षा की जरूरत है, उसे सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी को खास सुरक्षा की जरूरत है या कोई शिकायत है, तो वे अपनी बात लेकर कोर्ट या सरकार के पास जा सकते हैं।
दिल्ली में अपराध और महिलाओं की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर दिलीप घोष ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है।
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