अगर प्लेग की पुष्टि नहीं, तो फिर किस पैथोजन से हुई लैब कर्मी की मौत? WHO ने रूस से मांगी रिपोर्ट

WHO on Russia Plague Scare: रूस के इर्कुत्स्क ओब्लास्ट में इर्कुत्स्क एंटी प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में 28 साल की लैब असिस्टेंट डारिया शिपिलोवा की संदिग्ध हालात में मौत के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) हाई अलर्ट पर है। शिपिलोवा की मौत 2 अक्टूबर 2026 को अस्पताल में गंभीर निमोनिया के कारण हुई थी। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि लैब में टेस्ट ट्यूब टूटने से गलती से संपर्क में आने के बाद उन्हें बहुत तेजी से फैलने वाला 'न्यूमोनिक प्लेग' हो गया था। हालांकि, रूस ने इस इलाके में प्लेग का कोई भी मामला होने से इनकार किया है, जिसके बाद WHO ने मॉस्को से स्थिति स्पष्ट करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।