पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में नेवी के 13 जवान समेत 18 रडार पर, हनीट्रैप में फंसा नाविक और ड्राइवर गिरफ्तार

Operation Firewall 2026: भारतीय नौसेना और संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने वाले एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान से जुड़े इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस की स्टेट काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने ऑपरेशन फायरवॉल 2026 शुरू किया है। इस मामले में जांच एजेंसियों के रडार पर 18 लोग हैं, जिनमें 13 नौसैनिक शामिल हैं। एजेंसियां ​​इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या भारतीय नौसेना और रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों को दी गई थी। अब तक की कार्रवाई में एक नौसैनिक और एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है।