7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में नेवी के 13 जवान समेत 18 रडार पर, हनीट्रैप में फंसा नाविक और ड्राइवर गिरफ्तार

Indian Navy Intelligence Leak: आंध्र प्रदेश में पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क की जांच के दौरान 18 संदिग्ध जांच के घेरे में हैं, जिनमें 13 नौसेना कर्मी बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन फायरवॉल 2026 के तहत अब तक दो गिरफ्तारियां की गई हैं।
3 min read
Google source verification

विशाखपटनम 

image

Anand Shekhar

Oct 07, 2026

indian navy Operation Firewall 2026

सांकेतिक तस्वीर

Operation Firewall 2026: भारतीय नौसेना और संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने वाले एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान से जुड़े इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस की स्टेट काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने ऑपरेशन फायरवॉल 2026 शुरू किया है। इस मामले में जांच एजेंसियों के रडार पर 18 लोग हैं, जिनमें 13 नौसैनिक शामिल हैं। एजेंसियां ​​इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या भारतीय नौसेना और रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों को दी गई थी। अब तक की कार्रवाई में एक नौसैनिक और एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है।

10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ तलाशी अभियान

आंध्र प्रदेश CI सेल के अनुसार, ऑपरेशन फायरवॉल 2026 के तहत 12 टीमों ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और बिहार शामिल हैं। जांच का मुख्य फोकस संदिग्धों के पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों के साथ कथित संबंधों और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों के डिजिटल कम्युनिकेशन, वित्तीय लेनदेन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संभावित विदेशी खुफिया संपर्कों की जांच की जा रही है।

हनीट्रैप में फंसा नौसैनिक कोयंबटूर से गिरफ्तार

काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने महीनों की निगरानी और खुफिया जानकारी मिलने के बाद दो मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार लोगों में 31 वर्षीय नौसेना कर्मी प्रदीप मुखर्जी शामिल हैं, जो 2014 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। मुखर्जी को तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक सैन्य प्रशिक्षण कोर्स में भाग लेने के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान पकड़े गए मुखर्जी पर आरोप है कि वे हनीट्रैप का शिकार होने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को समुद्री खुफिया जानकारी लीक कर रहे थे। उन्हें ट्रांजिट वारंट पर विजयवाड़ा लाया गया और अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 अक्टूबर तक विजयवाड़ा जिला जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ड्राइवर विशाखापट्टनम से गिरफ्तार

दूसरी गिरफ्तारी विशाखापट्टनम में हुई, जहां काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने नौसेना से जुड़े एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर अन्नम साई वरप्रसाद को पकड़ा। वरप्रसाद पर नौसेना और अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी अहम जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों तक पहुंचाने का आरोप है। जांच एजेंसियां ​​इस बात की बारीकी से जांच कर रही हैं कि क्या उन्हें यह जानकारी साझा करने के बदले हवाला के जरिए कोई आर्थिक लाभ या भुगतान मिला था। अदालत ने वरप्रसाद को भी 14 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम जिला जेल में न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

नेवल हब पर थी पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की नजर

जांच अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि विशाखापट्टनम के नेवल हब से जुड़ी कौन सी संवेदनशील जानकारी को निशाना बनाया गया था। शुरुआती जांच से पता चला है कि विशाखापट्टनम में रक्षा प्रतिष्ठानों और नौसेना की गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी इकट्ठा की जा रही थी और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी हैंडलर्स को भेजी जा रही थी।

छापेमारी के दौरान कई संदिग्धों के ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि शुरुआती जांच में 18 आरोपियों में से दो के खिलाफ सबूत मिले हैं।

अन्य संदिग्धों की जांच जारी

इस जासूसी मामले में शामिल बाकी 16 संदिग्धों की जांच तेजी से चल रही है। काउंटर इंटेलिजेंस और फोरेंसिक एक्सपर्ट जब्त किए गए मोबाइल फोन, लैपटॉप, एन्क्रिप्टेड चैट, बैंक ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड और विदेशी एजेंटों के साथ संभावित संपर्कों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। एजेंसियों का मुख्य मकसद पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करना और यह पक्का करना है कि रक्षा से जुड़े कोई और संवेदनशील दस्तावेज या रणनीतिक जानकारी लीक न हुई हो।

अगर प्लेग की पुष्टि नहीं, तो फिर किस पैथोजन से हुई लैब कर्मी की मौत? WHO ने रूस से मांगी रिपोर्ट

ये भी पढ़ें
russia plague

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 09:53 am

Published on:

07 Oct 2026 09:43 am

Hindi News / National News / पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में नेवी के 13 जवान समेत 18 रडार पर, हनीट्रैप में फंसा नाविक और ड्राइवर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिलीप घोष ने राहुल गांधी को बताया फ्लॉप लीडर, कहा- सारे चुनाव हारते हैं, अब ड्रामा करने से क्या होगा?

Dilip Ghosh
राष्ट्रीय

नरेंद्र मोदी के हेड के तौर पर 25 साल पूरे, 12 सालों में बतौर पीएम मोदी के 10 बड़े फैसले

PM MODI
राष्ट्रीय

CEC को हमसे न मिलने का पछतावा होगा: INDIA ब्लॉक सांसदों की रिहाई के बाद पवन खेड़ा का बयान

Election Commission march
राष्ट्रीय

CG Transfer: पीडब्ल्यूडी में 265 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले, देखिए ट्रांसफर लिस्ट में किनके हैं नाम

CG Transfer
रायपुर

नोएडा एयरपोर्ट पर दिखा ‘स्विस टच’: राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने किया दौरा, बोले- यह ज्यूरिख मॉडल की पहचान

Swiss President Guy Parmelin India visit
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.