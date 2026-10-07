RJD के ब्लॉक प्रदर्शन पर JDU महासचिव का तंज, बोले- मोटे होते जा रहे हैं तेजस्वी, पैदल घूमेंगे तो चर्बी मिटेगी

JDU Shyam Rajak: बिहार के सभी ब्लॉकों में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों को लेकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपनी गाड़ी छोड़कर हर ब्लॉक का दौरा पैदल करना चाहिए ताकि उनका बढ़ा हुआ वजन कम हो सके और सेहत में सुधार हो। इसके अलावा, रजक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 साल पूरे करने पर प्रतिक्रिया दी।