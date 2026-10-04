पांच राज्यों में चुनाव की तैयारियां तेज, इस सप्ताह से दौरे पर निकलेंगे निर्वाचन आयोग के अधिकारी

नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डिप्टी निर्वाचन आयुक्तों के नेतृत्व में आयोग के वरिष्ठ अधिकारी इस सप्ताह से चुनाव वाले पांच राज्यों का दौरा शुरू करेंगे। इन दौरों के दौरान जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की टीमें इस सप्ताह गोवा का दौरा करेंगी। इसके बाद अगले सप्ताह उत्तराखंड में तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। आने वाले सप्ताहों में आयोग के अधिकारी पंजाब और फिर मणिपुर का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में आयोग के अधिकारियों का दौरा कब होगा, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।