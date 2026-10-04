‘केजरीवाल असली तानाशाह’, आप विधायक के निलंबन पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगत सिंह का बड़ा हमला

राज्य में अपराध की स्थिति का जिक्र करते हुए परगत सिंह ने कहा कि पंजाब में रोजाना दो, तीन या चार हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था का अभाव है। उन्होंने कहा कि पुलिस में नेतृत्व की कमी है और राजनीतिक नेतृत्व में भी इच्छाशक्ति का अभाव है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यही पुलिस बल कई बार बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब नेतृत्वहीन स्थिति बनती है तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रदर्शन प्रभावित होता है।