‘सारी जिंदगी उन्होंने गरीबों की मदद की’, नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला

Farooq Abdullah latest News: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्लाने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकरको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नाना पाटेकर को अपना करीबी दोस्त बताते हुए कहा कि वह बेहद नेकदिल इंसान थे और उन्होंने पूरी जिंदगी गरीबों व जरूरतमंदों की मदद में बिताई। जम्मू-कश्मीर में मीडिया से बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नाना पाटेकर उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा कि नाना बेहद नेक इंसान थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की मदद करने में लगा दी।