Great Nicobar Project: कलकत्ता HC में जारी सुनवाई पर रोक लगवाने SC पहुंची मोदी सरकार, कांग्रेस ने बोला हमला

लेकिन अब एक चौंकाने वाले यू-टर्न में मोदी सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट की सारी कार्यवाही पर रोक लगा दे। इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में संभवतः 5 अक्टूबर 2026 को होगी। उन्होंने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के चुनौती देने के अधिकार को बरकरार रखा था। याचिकाकर्ता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, दोनों में बहुत वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी हैं। मोदी सरकार ने उनके इस अधिकार पर सवाल उठाया था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब मोदी सरकार वही दलील सुप्रीम कोर्ट में दे रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को तय कार्यक्रम के मुताबिक सुनवाई जारी रखने देगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुखद सच्चाई यह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में ये पांच याचिकाएं लंबित होने के बावजूद मोदी सरकार बेपरवाही से आगे बढ़ती हुई देश पर यह पारिस्थितिक तबाही थोप रही है।