GST सुधारों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कही बड़ी बात, राज्यों ने लगाई मुहर, हुए कई बड़ी फैसले

GST Reforms 2026: 57वीं GST काउंसिल की बैठक में टैक्स व्यवस्था को आसान बनाने और कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम करने से जुड़े कई अहम फैसलों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी के प्रावधान हटाने, अधिक मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने से GST व्यवस्था का सकारात्मक असर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि GST काउंसिल की ओर से मंजूर किए गए सुधारों का वह स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का फोकस तेजी से फैसले, कम अनुपालन लागत, ऑटोमेटेड रिफंड और भरोसे पर आधारित प्रशासन पर है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, ये कदम GST को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के प्रयासों के अनुरूप हैं।