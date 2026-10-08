दिल्ली में CJP के प्रोटेस्ट से पहले पुलिस का एक्शन, ‘कॉकरोच’ के सह-प्रभारी दीपक बालियान को हिरासत में लिया गया

कॉकरोच जनता पार्टी ने आगामी 10 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में ऐसे बदलाव कर रहा है जिससे लाखों नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। इस मामले को लेकर दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता लगातार तीन दिन से दिल्ली में अलग-अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।