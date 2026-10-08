Congress Protest: राजघाट पर कांग्रेस का ‘सत्याग्रह’, राहुल-प्रियंका डटे, खरगे ने दिया बड़ा बयान

कांग्रेस के संगठन महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने राजघाट पर कहा कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। आज मोदी और शाह की सरकार ज्ञानेश कुमार के जरिए पूरे लोकतंत्र को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि राजघाट आकर बापू से प्रार्थना करना जनता को एक बड़ा और शक्तिशाली संदेश देता है। यह आंदोलन देश के सबसे मजबूत आंदोलनों में से एक है और कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीति की जानकारी जल्द ही देगी।