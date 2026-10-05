हरदीप सिंह पुरी को बीजेपी ने नहीं बनाया राज्य सभा प्रत्याशी, क्या पंजाब चुनाव में बीजेपी को लगेगा झटका?

Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की 10 राज्य सभा सीटों के लिए अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि संभावित दावेदारों में लगातार चर्चा में रहे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पार्टी ने दोबारा राज्य सभा भेजने का फैसला नहीं किया। हरदीप सिंह पुरी को दोबारा राज्य सभा नहीं भेजे जाने को पंजाब चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।