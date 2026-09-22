Congress: राहुल गांधी की ‘छात्रों की गूंज’ के बीच NSUI की करारी हार, क्या कांग्रेस से छिटक रहा Gen-Z?

DUSU Election NSUI Defeat: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक रणनीति को बदल दिया है। वे जेन-जी वोटरों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे है। इसको लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे है। जहां पर मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। राहुल के इन कार्यक्रमों में जेन-जी की काफी भीड़ भी नजर आती है। लेकिन धरातल पर इसका अलग की परिणाम नजर आ रहा है। दरअसल, दिल्ली विश्वविद्यालय में कांग्रेस की छात्र संगठन इकाई एनएसयूआई को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। संगठन एक भी पद पर जीत हासिल नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ ABVP ने तीन पदों पर जीत दर्ज की। दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में भी NSUI को हार का सामना करना पड़ा है। पीयू में ABVP के अंकित बिढ़ान ने जीत दर्ज की है।