‘ज्ञानेश कुमार को कोई नहीं बचा सकता, जाना ही होगा’, जयराम रमेश का हमला; चुनाव आयोग के IT सिस्टम में बदलाव की मांग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोलते हुए रमेश ने आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देशों पर काम कर रहे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग पर जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को अब कोई नहीं बचा सकता। उन्हें जाना ही होगा। लेकिन सिर्फ उनके जाने से काम नहीं चलेगा। चुनाव आयोग और उसके आईटी सिस्टम में पूरी तरह बदलाव करना होगा। रमेश ने SIR पर भी सवाल उठाते हुए दावा किया कि इस प्रक्रिया से 13 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का संविधान प्रदत्त मतदान का अधिकार खतरे में पड़ गया है। उन्होंने SIR को तत्काल निलंबित करने की मांग की।