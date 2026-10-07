लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में हथकड़ी देखकर भी क्यों नहीं रोईं थीं ललितादेवी?

लाल बहादुर उन दिनों इतने व्यस्त रहते कि परिवार से उनका मिलना केवल खाने के समय होता। पत्नी गरमा-गरम रोटियां बनातीं और उनकी मां अपने लाडले बेटे को खाना परोसतीं। एक दिन, खाना खाते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा कि अगर उनके परिवार के लोग उनकी गिरफ्तारी पर रोते हैं या विरोध करते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जो लोग सच में मुझसे प्यार करते हैं, उन्हें हर हालात का सामना मुस्कुराते हुए करना चाहिए, न कि कायरों की तरह रोकर। ज़ाहिर है, वे घर की औरतों – पत्नी, मां और बहनों के लिए यह बात कह रहे थे। एक दिन, अम्माजी और उनकी दोनों बहनें शहर के बाहर एक धार्मिक स्थल पर गईं। उनके रात होने से पहले वापस आने की उम्मीद नहीं थी। खाना खाने के बाद, जब लाल बहादुर बाहर जा रहे थे, तो ललितादेवी ने पूछा कि वापस कब लौटेंगे? जवाब मिला – जल्द। ललितादेवी उस समय अपने पहले बच्चे- कुसुम, को जन्म देने वाली थीं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मोहनलाल गौतम, लाल बहादुर के करीबी दोस्त और पड़ोसी थे, और ललितादेवी व श्रीमती गौतम बहुत अच्छी सहेलियां थीं। शाम को श्रीमती गौतम ने खाना बनाने में ललितादेवी की मदद की। चूंकि ललितादेवी थकी हुई लग रही थीं, इसलिए उन्होंने उन्हें ऊपर अपने कमरे में जाकर आराम करने की सलाह दी और वादा किया कि ज़रूरत पड़ने पर वे वापस आकर लाल बहादुर शास्त्री के लिए भी रोटियां बना देंगी। जब ललितादेवी ऊपर के कमरे में आराम कर रही थीं, तो उन्हें 'महात्मा गांधी की जय' और 'इंकलाब ज़िंदाबाद' जैसे नारे सुनाई दिए। वे दौड़कर खिड़की के पास गईं और सड़क की ओर देखा। उन्हें घर के पास से खादी पहने लोगों से भरी एक पुलिस वैन गुज़रती नजर आई, जिसमें से एक शख्स उन्हें देखकर हाथ हिला रहा था, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। जो जल्द वापसी का कहकर घर से गए थे।