राष्ट्रीय

Breaking News in Hindi Today: PM मोदी का गुजरात दौरा आज, राज्य को देंगे कई सौगात

20 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Anand Prakash Yadav

Sep 20, 2025

Breaking News: आज की ताज़ा खबरें

8.08 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। उनके गुजरात दौरे की शुरुआत भावनगर से होगी। यहां वे 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में शामिल होकर 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र की नई नीति की घोषणा होगी और सरकार-निजी कंपनियों के बीच कई समझौते भी होंगे।

अमरीका में H1-B वीज़ा शुल्क में बढ़ोतरी

8.27 AM: अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने H1-B वीज़ा शुल्क 100,000 अमेरिकी डॉलर करने की घोषणा की, जिसका अमेरिका में भारतीय कामगारों पर असर पड़ सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत H1-B वीज़ा शुल्क को सालाना 100,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया गया है। यह आव्रजन पर नकेल कसने के प्रशासन के प्रयासों का नवीनतम चरण है।

एनकाउंटर में पुलिस ने तीन बदमाशों को दबोचा

8.14 AM: दिल्ली के रोहिणी ज़िले के बुध विहार थाने के पुलिसकर्मियों और पांच संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। बुध विहार एसएचओ करुणा सागर की टीम ने मुठभेड़ के बाद तीन हथियारबंद अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दो अपराधियों को गोली लगी, जिससे कुल तीन गिरफ्तार हुए। दो अपराधी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अपराधी गोगी गिरोह से जुड़े हैं। मुठभेड़ में घायल दोनों अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

8.18 AM: दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी भरे कॉल मिले। इनमें DPS द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं। बम निरोधक दस्तों के साथ पुलिस की टीमें स्कूलों में पहुंची। एहतियात के तौर पर छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है।

Updated on:

20 Sept 2025 08:31 am

Published on:

20 Sept 2025 08:15 am

