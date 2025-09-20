Breaking News in Hindi Today: PM मोदी का गुजरात दौरा आज, राज्य को देंगे कई सौगात

8.14 AM: दिल्ली के रोहिणी ज़िले के बुध विहार थाने के पुलिसकर्मियों और पांच संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। बुध विहार एसएचओ करुणा सागर की टीम ने मुठभेड़ के बाद तीन हथियारबंद अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दो अपराधियों को गोली लगी, जिससे कुल तीन गिरफ्तार हुए। दो अपराधी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अपराधी गोगी गिरोह से जुड़े हैं। मुठभेड़ में घायल दोनों अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।