टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन एमएलसी कैसे चुने गए, क्या रेवंत सरकार में बनेंगे मंत्री ?

Azharuddin Telangana MLC Minister: तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और लोकप्रिय खिलाड़ी मोहम्मद अज़हरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने अब राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में वह तेलंगाना के एमएलसी (Member of Legislative Council) के रूप में चुने गए हैं। उन्हें राज्यपाल कोटे से एलएलसी बनाया गया है। तेलंगाना राज्य के विधान परिषद (MLC) के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन पाया। इस चुनाव में राजनीतिक दलों के सदस्य और समर्थक वोट देते हैं, और अजहरुद्दीन को उनके क्रिकेट करियर के कारण जनता में लोकप्रियता और पार्टी की मजबूत ताकत के चलते भारी समर्थन मिला। लोकप्रियता और पार्टी के अंदर अच्छी छवि के कारण वे आसानी से एमएलसी के लिए चुने गए। इस तरह, चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए एमएलसी का पद हासिल किया। उम्मीद जताई जा रही है कि वे रेवंत सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री के रूप में भी शामिल होंगे। चर्चा है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ध्यान रहे कि इससे पहले हैदराबाद के प्रख्यात पत्रकार आमेर अली खां को भी एमएलसी बनाया जा चुका है।