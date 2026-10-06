Nandigram Bypoll: वोटिंग के बीच कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप, बोले- दो दिन से गुंडे सक्रिय, मेरे पोलिंग एजेंट को उठा ले गए

जब उनसे पूछा गया कि क्या इस मामले के बारे में चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी गई है, तो मिलन प्रधान ने कहा, "हम लगातार चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम को पूरी जानकारी दे रहे हैं। अधिकारियों को हर घटना के बारे में बताया गया, फिर भी उनकी ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है। रात से ही उपद्रवी तांडव कर रहे हैं। अगर चुनाव में यही सब चलता रहा तो निष्पक्ष मतदान कैसे संभव होगा?"