Bengal Bypoll: रेजीनगर में वोटिंग से पहले हुमायूं कबीर का आया बयान, बीजेपी को लेकर कही बड़ी बात

पश्चिम बंगाल की रेजीनगर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है। इससे पहले आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बीजेपी और पुलिस कार्रवाई को लेकर आरोप लगाए है। कबीर ने कहा कि रेजीनगर में इस बार मतदान प्रतिशत पहले जैसा नहीं रहेगा और चुनाव खत्म होने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी।