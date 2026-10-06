Bengal Bypoll: रेजीनगर में वोटिंग से पहले हुमायूं कबीर का आया बयान, बीजेपी को लेकर कही बड़ी बात

एजेयूपी (AJUP) पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर (Photo-IANS)
पश्चिम बंगाल की रेजीनगर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है। इससे पहले आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बीजेपी और पुलिस कार्रवाई को लेकर आरोप लगाए है। कबीर ने कहा कि रेजीनगर में इस बार मतदान प्रतिशत पहले जैसा नहीं रहेगा और चुनाव खत्म होने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी।
हुमायूं कबीर ने कहा कि 23 अप्रैल 2026 को जब मैंने यहां से चुनाव लड़ा था, तब मुझे अकेले 1 लाख 24 हजार वोट मिले थे। अब उपचुनाव हो रहा है। इस बार 93 फीसदी मतदान होने की कोई संभावना नहीं है। मतदान का दिन खत्म होने दीजिए, इसके बाद आपको मतदान प्रतिशत पता चल जाएगा।
इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। AJUP प्रमुख ने कहा कि बीजेपी चुनाव को लेकर डरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि BJP के जीतने की कोई संभावना नहीं है।
हुमायूं कबीर ने पुलिस पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एक दिन पहले तक उनकी पार्टी के 64 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। कबीर ने आरोप लगाया कि कार्रवाई विशेष रूप से मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाकर की जा रही है।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के BJP को वोट देने की संभावना नहीं है, उनके खिलाफ पुलिस कथित तौर पर दुश्मनी के कारण कार्रवाई कर रही है। कबीर ने दावा किया कि ऐसी कार्रवाई का असर चुनाव में अलग तरीके से दिखाई दे सकता है।
रेजिनगर में चुनाव से पहले AJUP कार्यकर्ताओं की कथित गिरफ्तारी को लेकर कबीर पुलिस थाने के सामने धरने पर भी बैठे थे और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी।
हुमायूं कबीर ने आगे कहा कि आम लोगों को बिना डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले करीब दो महीने से पुलिस की ओर से कथित कार्रवाई हो रही है और इसे रोका जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग और राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों की जिम्मेदारी है। पुलिस को आम लोगों पर खुले तौर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग