CEC Protest: नेहा बोरा को हिरासत में लेने पर बवाल, AISA ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास और पार्टी की सदस्य रत्ना सिंह संसद मार्ग थाने पहुंचे। सौरव दास ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस युवाओं को बर्बर तरीके से हिरासत में ले रही है और उनके साथ मारपीट कर रही है। CJP ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि उनकी टीम यौन हिंसा की शिकार महिला के साथ थाने के अंदर गई और एसीपी के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया कि क्राइम ब्रांच की जांच जारी है। पार्टी का आरोप है कि कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस अपने एसीपी को बचाने की कोशिश कर रही है।