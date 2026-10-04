US-Iran War: ईरान युद्ध से सीधे थाईलैंड पहुंचा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या है वजह?

US Navy: अमेरिका का बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश (USS George HW Bush) करीब छह महीने तक ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में शामिल रहने के बाद अब थाईलैंड पहुंच गया है। अमेरिकी नौसेना के इस जहाज और उसके साथ मौजूद स्ट्राइक ग्रुप ने पिछले छह महीनों में ईरान पर अमेरिकी हमलों में मदद की। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए लगाए गए अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी में भी इसने अहम मदद की थी।