ईरान ने आम नागरिकों के लिए खोला सैन्य प्रशिक्षण केंद्र, हथियार से लेकर एयर डिफेंस तक की दी जा रही ट्रेनिंग

Iran Military Training centre: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच तेहरान ने आम नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ईरानी सेना ने राजधानी तेहरान में नागरिकों के लिए खास ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं, जहां वॉलंटियर्स को हथियार चलाने से लेकर एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी WANA के अनुसार, इस डिफेंस प्रोग्राम का नाम जानफदा रखा गया है। इसका मुख्य मकसद संभावित विदेशी हमले का मुकाबला करने के लिए नागरिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयार करना है।