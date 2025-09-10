नेपाल की जेल से फरार 5 कैदी भारत में घुसने से पहले चढ़ गए SSB के हत्थे, हुआ ये हाल

जानकारी के अनुसार, नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच कई जेलों से कैदियों के भागने की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से कुछ कैदी भारत-नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थनगर में तैनात SSB ने अपनी सतर्कता के चलते इन पांच कैदियों को पकड़ लिया और बाद में उन्हें आगे की जांच के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया।