पहलगाम हमला मामले में NIA को बड़ी कामयाबी, आतंकियों का मददगार टीचर गिरफ्तार, जानें कब मिला था क्लू

Pahalgam Terror Attack Teacher Arrested: जम्मू-कश्मीर पुलिस को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam terror attack) की जांच में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हमले में आतंकियों की मदद करने के आरोप में मोहम्मद यूसुफ कटारिया (Mohammed Yusuf Kataria ) नामक एक शिक्षक को गिरफ्तार (Teacher arrested in terror case) किया है। आरोपी पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को रसद सहायता देने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 26 वर्षीय मोहम्मद यूसुफ कटारिया के रूप में हुई है, जो दक्षिण कश्मीर में एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत था। कटारिया को श्रीनगर पुलिस ने अरेस्ट किया और कोर्ट में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को इस गिरफ्तारी में अहम सुराग मिला जो हमले की गुत्थी सुलझाने में मददगार साबित हुआ।