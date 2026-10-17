प्रकाश राज की दो टूक, पुलिस रोके या हिरासत में ले, CEC और SIR के खिलाफ देशभर में जारी रहेगा विरोध

CEC Protest: अभिनेता प्रकाश राज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ देशभर में विरोध जारी रखने की बात कही है। उन्होंने साफ किया कि पुलिस की रोक या आंदोलन को दबाने की कोशिशों के बावजूद शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं रुकेंगे। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब दिल्ली समेत कई जगहों पर चुनाव आयोग और SIR को लेकर विरोध हो रहा है।