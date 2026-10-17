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प्रकाश राज की दो टूक, पुलिस रोके या हिरासत में ले, CEC और SIR के खिलाफ देशभर में जारी रहेगा विरोध

Latest Statement of Prakash Raj: अभिनेता प्रकाश राज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के SIR के खिलाफ देशभर में शांतिपूर्ण विरोध जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने पुलिस की रोक के बावजूद आंदोलन जारी रखने की बात कही।
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भारत

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Imran Sheikh

Oct 17, 2026

CEC Protest

बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान प्रकाश राज (फाइल फोटो-IANS)

CEC Protest: अभिनेता प्रकाश राज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ देशभर में विरोध जारी रखने की बात कही है। उन्होंने साफ किया कि पुलिस की रोक या आंदोलन को दबाने की कोशिशों के बावजूद शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं रुकेंगे। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब दिल्ली समेत कई जगहों पर चुनाव आयोग और SIR को लेकर विरोध हो रहा है।

प्रकाश राज ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक विरोध सभा में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने आंदोलन जारी रखने की बात कही। उनके मुताबिक, विरोध करने वालों की आवाज दबाने से उनके सवाल खत्म नहीं होंगे। युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते रहेंगे।

सभा से पहले पुलिस ने क्या कहा?

सभा शुरू होने से पहले पुलिस ने आयोजकों से कहा था कि अनुमति के बिना माइक का इस्तेमाल नहीं किया जाए। इस बात को लेकर कुछ देर तक कहासुनी हुई, लेकिन बाद में कार्यक्रम जारी रहा। प्रकाश राज ने पुलिस की रोक और दूसरी परेशानियों के बावजूद विरोध जारी रखने का भरोसा जताया।

उन्होंने महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर और भगत सिंह के विचारों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि युवाओं को इनसे प्रेरणा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए।

CEC और SIR को लेकर क्यों उठ रहे सवाल?

इस आंदोलन में शामिल लोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ ही, मतदाता सूची की जांच और उसमें बदलाव की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने से लोगों के वोट देने के अधिकार पर असर पड़ सकता है।

दूसरी ओर, मतदाता सूची को सही करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से यह प्रक्रिया चलाई जाती है। ऐसे में नाम हटाने और जोड़ने को लेकर उठ रहे सवालों पर आयोग का पक्ष और संबंधित आंकड़े भी अहम हैं।

पुलिस कार्रवाई के बीच आंदोलन जारी रखने की बात

दिल्ली में हाल के दिनों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ इलाकों में सभाओं और मार्च पर रोक भी लगाई गई है। ऐसे माहौल में प्रकाश राज का बयान आंदोलन को आगे जारी रखने के इरादे को दिखाता है।

उन्होंने देशभर में शांतिपूर्ण विरोध जारी रखने की बात कही है। अब नजर इस पर रहेगी कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन किन शहरों तक पहुंचता है और SIR को लेकर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयोग की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है।

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Updated on:

17 Oct 2026 10:26 am

Published on:

17 Oct 2026 09:55 am

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