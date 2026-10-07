कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन बोलीं- क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार BJP से ऑर्डर लेते हैं?

INDIA गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि करीब 300 सांसद जा रहे थे, चुनाव आयोग तैयार नहीं था। एनेक्सी एक सुरक्षित जगह है। सोचिए अगर तीनों कमिश्नर वहां बैठे होते, तो वे मामले को सुलझा सकते थे। यह चुनाव आयोग के लिए चीजो को साफ करने का मौका था, लेकिन उन्होंने यह मौका गंवा दिया। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार किया, फिर FIR दर्ज की गई। ये सब बातें गलत दिशा में जा रही हैं। लोकतंत्र को लेकर सभी को चिंता होनी चाहिए। PM नरेंद्र मोदी और HM अमित शाह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि सैकड़ों जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं; उन्हें बयान देना चाहिए था। स्थिति गंभीर है।