एंटी-EC प्रदर्शन के लिए घर से निकले अभिजीत दिपके बोले- मां ऐसे रोईं, जैसे मैं युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूं

CJP संस्थापक ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनकी मां को पता था कि वह बेंगलुरु से दिल्ली जाएंगे और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि आज जब मैं घर से निकला तो मां ऐसे रोईं, जैसे मैं किसी युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूं। दीपके ने बताया कि उन्होंने अपनी मां को भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि वह अपनी मां की आंखों में डर देखकर थक चुके हैं और उन्हें लगातार यह भरोसा दिलाते हुए भी थकान महसूस होती है कि सब ठीक होगा, जबकि उन्हें खुद आने वाले दिनों को लेकर पूरी जानकारी नहीं है।