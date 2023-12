रेवंत रेड्डी के तेलंगाना बनाम बिहार डीएनए बयान पर आया राजनीति में भूचाल, जानिए क्या है पूरा मामला?

नई दिल्लीPublished: Dec 07, 2023 09:19:35 am Submitted by: Swatantra Mishra

Telangana DNA is better than Bihar DNA? रेवंत रेड्डी ने चुनाव प्रचार के दौरान चंद्रशेखर राव पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। इसपर देश की राजनीति में बवाल पैदा हो गया है।