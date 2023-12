रेवंत रेड्डी के सिर आज सजेगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री का ताज, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे ये वीआईपी

Chief Minister Oath ceremony in Telangana today: हैदराबाद में आज शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कई कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के युवा नेता रेवंत रेड्डी को आज दोपहर 1:04 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी।

Anumula Revanth Reddy will be first congress CM of Telangana: देश में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला जबकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जनादेश प्राप्त हुआ है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव में जेडपीएम पार्टी विजयी हुई। अभी तक हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा किनके सिर मुख्यमंत्री का ताज पहनाएगी, यह तय नहीं कर पाई है। यह संभव है कि तीनों ही राज्यों में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हों। हालांकि तेलंगाना में मतगणना के दिन यानी 3 नवंबर को ही रेवंत रेड्डी का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर सामने आ गया था और एक दो दिन बाद में कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने रेवंत के नाम मुहर लगाकर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल पर विराम लगा दिया। रेवंत को 7 नवंबर 2023 यानी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। हैदराबाद स्थित एलबी स्टेडियम में दोपहर 1:04 पर वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस संसदीय पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस आयोजन में शरीक होंगे।