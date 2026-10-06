इंडिया ब्लॉक के मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा पर भड़के संजय राउत, बोले- हम निहत्थे हैं, फिर इतना बंदोबस्त क्यों?

संजय राउत ने कहा कि हम सांसद हैं और देश के प्रतिनिधि हैं। हम निहत्थे हैं। हम सिर्फ पैदल चुनाव आयोग के कार्यालय जाना चाहते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने को कहना चाहते हैं। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके झूठ बोलने की बात कही है। राउत ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के पास नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें रोकने की कोशिश करेगी और वे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो भी होगा, उसका सामना किया जाएगा।