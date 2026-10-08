सुप्रीम कोर्ट ने CM मान के OSD से जुड़ी CBI की ‘भ्रष्टाचार’ जांच के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टाल दी

दरअसल, पूरा मामला प्रवर्तन निदेशालय की तीन चिट्ठियों से जुड़ा है। पंजाब के डीजीपी ने ईडी को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के OSD राजवीर घुमन और उनके सहयोगी नितिन गोहल व बीर देविंदर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये ट्रांसफर-पोस्टिंग मामलों में दखल देकर प्रभावित कर रहे हैं। सरकारी टेंडरों में धांधली कर रहे हैं। इस मामले में FIR दर्ज कर जांच की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस ने इन चिट्ठियों के आधार पर केस दर्ज नहीं किया था। फिर वकील निकिल सराफ ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी। निकिल ने हाईकोर्ट से कहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए पंजाब पुलिस और विजिलेंस के प्रभाव से मुक्त, निष्पक्ष जांच जरूरी है। हाईकोर्ट ने CBI को केस दर्ज करने और दो महीने में स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही पंजाब सरकार और पुलिस को जांच एजेंसी का पूरा सहयोग करने को कहा है।